via Usaf

Aumenta la tensione tra Usa e Cina dopo la fornitura di armi americane a Taiwan per un valore di 620 mln di dollari comprendenti, così come confermato dal Pentagono, 200 missili aria-aria a medio raggio avanzato antiaereo (AMRAAM) e 100 missili AGM-88B HARM capaci di abbattere stazioni radar.Il Ministro della Difesa di Taiwan ha commentato la notizia: "Difendere con efficacia lo spazio aereo per fronteggiare le minacce e le provocazioni dell'esercito comunista".