GALLIPOLI (LE) - Si terrà sabato 4 marzo la serata conclusiva di questa edizione dello Storico Carnevale di Gallipoli presso la sala ennagonale del castello cittadino. Un momento speciale dedicato alla premiazione di tutti coloro i quali hanno preso parte al primo corso mascherato di domenica 19 febbraio. La premiazione, prevista per lo scorso 26 febbraio al termine della sfilata ma annullata per maltempo, si baserà sugli insindacabili giudizi della Giuria, presieduta dal Dirigente scolastico Cosimo Preite. Saranno premiati sia i carri allegorici che quelli di seconda categoria, passando per i gruppi mascherati e Lu Titoru: sarà dunque assegnato un riconoscimento ad ogni carro e gruppo, tra i quali sarà poi decretato il vincitore per ciascuna categoria.Ad anticipare la premiazione, il docufilm “Storico Carnevale di Gallipoli” con la regia di Cosimo Scialpi, giovane e talentuoso regista gallipolino, dedicato al racconto di questa tradizione, passando in rassegna volti e storie della manifestazione carnascialesca. Un viaggio in questa straordinaria arte che vede Amministratori, Maestri cartapestai, giovanissimi e affiatati team collaborare per un unico obiettivo: mantenere viva una delle tradizioni più belle della cittadina.Inoltre per il secondo anno consecutivo verranno assegnati dei premi speciali, sia per i gruppi che per i carri in gara, offerti da XILHOTEL nella persona di Fernando Nazaro vicepresidente di Confindustria - sezione Turismo, ovvero: il Premio Critica, il Premio Colore, il Premio Modellatura, il Premio Fantasia, il Premio Allegoria, il Premio Movimenti, il Premio Innovazione e il Premio Bozzetto.La serata di premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Stefano Minerva, dell’assessore delegato Tony Piteo e del direttore artistico Alberto Greco e sarà condotta dalla speaker radiofonica Alessia Cuppone.“Cinématographe. Luci, Camera, Azione” è stato il tema scelto quest’anno dalla direzione artistica firmata da Alberto Greco, un’edizione organizzata dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo dell’Ente in collaborazione con la Pro Loco di Gallipoli e patrocinata dalla Provincia di Lecce. Il Carnevale di Gallipoli si avvale inoltre del sostegno della Regione Puglia per i Carnevali storici pugliesi.