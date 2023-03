MINERVINO MURGE (BR) - Continuano senza sosta le ricerche dell'85enne originario di Salerno, Alfonso Sessa, di cui si sono perse le tracce dallo scorso mercoledì pomeriggio. La ricerca si sta concentrando in particolare sull'area dell'Alta Murgia, tra Minervino e Andria. Sessa, recatosi in campagna assieme ad alcuni amici per raccogliere erbe selvatiche e asparagi, non ha fatto ritorno al punto di ritrovo che gli avevano dato.In queste ore le forze dell'ordine lo stanno cercando e stanno anche sorvolando la zona con elicotteri. Alle associazioni di volontariato della provincia di Bat si sono aggiunte anche quelle di altre province che da tre giorni operano sul campo tra i 150 ei 200 uomini.Secondo i carabinieri la zona al setaccio è alquanto impervia con vegetazione alta e fitta, che rende ancora più difficili le ricerche.