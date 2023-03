BRINDISI - Versalis, società chimica di Eni, informa la cittadinanza che nella mattinata del 30 marzo verrà effettuata una simulazione di emergenza sul pontile dello stabilimento di Brindisi che coinvolgerà il personale presente nel sito. Durante la simulazione saranno attivate le sirene. Lo rende noto l'ufficio stampa Eni.L’esercitazione ha in particolare lo scopo di testare l’efficacia delle manovre per la messa in sicurezza del pontile, l’evacuazione del molo e l’intervento in campo, nonché di accertare l’efficacia dei sistemi di comunicazione agli Enti del territorio e alle competenti funzioni interne di Versalis ed Eni.