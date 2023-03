BITONTO (BA) - Giovedì 30 e venerdì 31 marzo, alle ore 10:30 e alle 21:00, va in scena al Teatro Traetta di Bitonto lo spettacolo della Compagnia Fatti d’Arte: Manuale Distruzione, monologo scritto e interpretato da Mariantonia Capriglione, diretto da Raffaele Romita, con i costumi di Franco Colamorea. Gli appuntamenti a ingresso gratuito (info e prenotazioni a 080 3743487 – 348 3797668) sono sostenuti da FUTURA - la Puglia per la Parità del Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Bitonto.Manuale Distruzione è la storia di un’attrice alla ricerca costante della sua dimensione artistica. Tutto scaturisce dalla perenne propensione al raggiungimento della perfezione. La bellezza è l’ossessione di una donna che pur di piacere e di piacersi, inizia il macabro gioco dell’autolesionismo; entra così nel vortice della bulimia combattendo tra sentimenti contrastanti amore e odio.Lo spettacolo ha ricevuto il premio della critica al Roma Fringe Festival 2013 e ha vinto i seguenti premi: Giovani Sb’Andanti 2014, TeatrOfficina 2014, festival teatrale San Giovanni in fiore 2016 e la menzione speciale festival Il giullare 2014.«Sono stanca di sentirmi sbagliata. Stanca delle mie insicurezze e fragilità. Ho provato in tutti i modi. L’ultima carta che mi rimane è quella di buttare nel cesso la mia dignità e provare a reinventarmi», così introduce Mariantonia Capriglione Manuale Distruzione, un progetto che nasce dalla volontà di mettere a fuoco, mediante la messa in scena di un monologo teatrale, la tematica della bellezza femminile e di come questa, talvolta, si trasformi in ossessione fino a trasfigurarsi in bulimia, vissuta spesso non come una malattia, ma come una possibilità. Il lavoro si sviluppa su tre linee narrative: la nascita di un’attrice, la malattia della bulimia, la vita di una donna. Ogni donna racchiude nel suo animo il desiderio di essere la più bella, vorrebbe esserlo e sentirselo dire. Talvolta questo desiderio diventa così ossessivo da trasformarsi in paura di non essere accettata. L’attrice per antonomasia deve racchiudere il principio della bellezza. Per un’attrice il corpo è fondamentale; un lavoro in cui spesso è richiesta una bella presenza, una stereotipata silhouette che rispetti i canoni imposti dalla moda.Lo spettacolo intende affrontare un tema estremamente delicato e assolutamente attuale; nasce dalla volontà di far luce sul profondo disagio che fa scattare il malsano meccanismo dell’autolesionismo.ore 10:30 e 21:00Teatro Traetta di BitontoMANUALE DISTRUZIONEdi e con Mariantonia Capriglioneregia Raffaele Romitacostumi Franco Colamoreaorganizzazione Liliana Tangorraproduzione Fatti d’ArteINGRESSO GRATUITOinfo@fattidarte.org080 3743487 | 348 3797668