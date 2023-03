Zelensky non ci sarà alla notte degli Oscar

via Instagram

- Dopo l'intervento ai Golden Globes e Grammy Awards, è arrivato il secco no degli organizzatori degli Oscar alla proposta di Zelensky di partecipare con un suo intervento alla notte degli Oscar 2023. Il produttore degli Oscar Will Packer lo scorso anno ha sottolineato che è una guerra che coinvolge solo i bianchi e che precedenti tragedie riguardanti popoli di colore non avevano ricevuto altrettanta attenzione.