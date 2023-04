BARI - “La sospensione della delibera della Giunta regionale della Puglia, che garantisce sostegno alle donne in condizioni di difficoltà che decidono di non abortire, è l’ennesimo grave errore di una sinistra ideologicamente perversa. Pur di non scontentare coloro che professano un malinteso diritto delle donne all’autodeterminazione, si preferisce privare nell’immediato di un aiuto concreto chi, con coraggio, vuole portare a termine la gravidanza. Temo che la massima condivisione e corretta informazione sul provvedimento e la serie di incontri con le associazioni di riferimento delle quali parla l'assessore regionale, significhi purtroppo che questa delibera tanto importante vedrà la luce soltanto alle calende greche, cioè mai. Emiliano segua la sua coscienza e non sprechi l’occasione di fare finalmente una cosa buona per le donne pugliesi”. Lo ha dichiarato Davide Bellomo, parlamentare della Lega.