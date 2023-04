La famosa Emerald Azzurra ha fatto tappa anche in Salento. É stata questa la notizia che nelle prime ore di oggi, 14 febbraio, ha allietato i tanti abitanti della penisola. Seppur con una capienza massima di 100 persone, il gioiellino della Emerald Cruise ha inaugurato una nuova era di viaggi super lusso ed è un piacere tutto italiano il fatto che abbia deciso di fare tappa sulla penisola.Tutto è iniziato con lo sbarco, nel già lontano 8 marzo 2022, ad Aqaba in Giordania, per poi proseguire in un tour attraverso tutto il mar rosso e poi, successivamente e attraverso il Canale di Suez, verso tutto il Mediterraneo, costeggiando il Mar Adriatico e facendo sbarco a Venezia.Un progetto che sicuramente non andrebbe sottovalutato, dato che il Salento sempre più "terra di turismo", ne ha osannato la presenza. Si è dichiarato felice anche Glen Moroney, presidente di Scenic Group, di cui fanno parte Emerald Cruise e Scenic Luxury Cruise & Tour, dichiarando che questo progetto "supererà sicuramente ogni aspettativa".E così sicuramente è stato, poiché sono previste altre tappe per il tuor che già, secondo quanto attestato sul sito ticket crociere.it, vanta il tutto pieno e molte tratte sono già soldout.Per maggiori dettagli visitare il sito: ticketcrociere.it