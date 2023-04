ALBEROBELLO (BA) - Nel contesto dei progetti per la digitalizzazione dei servizi offerti al cittadino, il Comune di Alberobello, su proposta degli Assessorati competenti e di concerto con gli Uffici della Polizia Municipale e quelli delegati alla Digitalizzazione, ha creato la piattaforma online per richiedere il pass rosa, per accedere ai parcheggi riservati alle donne in gravidanza o con bimbi piccoli fino a due anni.Consultando il sito https://tuttoincomune.it/alberobello/, si accede direttamente alla piattaforma attraverso cui richiedere e ricevere in via telematica il pass rosa.Basta registrarsi, allegare il certificato di maternità o di nascita dei piccolini, e automaticamente sarà possibile ricevere direttamente presso la propria casella di posta elettronica il pass rosa da stampare, portare sempre in auto e rendere visibile al momento dell’utilizzo. Il servizio è dedicato alle donne residenti ad Alberobello ed è già attivo.“Abbiamo sostenuto con entusiasmo questo progetto - spiega il Sindaco, Francesco De Carlo – proposto dall’Amministrazione e realizzato in collaborazione con gli Uffici Comunali che, lavorando a diretto contatto con le persone di Alberobello, hanno intercettato un bisogno avvertito soprattutto dalle donne in gravidanza e dalle mamme con figli piccoli”. Conclude De Carlo: “Vivere in una città turistica come la nostra non è sempre facile, ma l’Amministrazione cerca di andare incontro il più possibile ai bisogni delle proprie cittadine e dei propri cittadini”.Per conoscere le aree della città in cui sono dislocati i parcheggi riservati alle mamme, basta cliccare sulla piantina e identificare quello più vicino alla zona da raggiungere e in cui parcheggiare.