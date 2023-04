BARI - Manila Gorio, la popolare conduttrice del talk “IL Punto” su Antenna Sud, annuncia la propria candidatura a sindaco di Bari amministrative 2024, con la lista civica “Bari Città Libera”. Così in una nota l'ufficio stampa della conduttrice tv.Durante la sua festa di compleanno, Manila Gorio ha sorpreso i suoi tanti ospiti, circa 400 persone tra amici, molti di questi esponenti politici provenienti da tutta la Puglia e esponenti della società civile, con l’annuncio della sua candidatura a Sindaco di Bari. Manila Gorio è il primo candidato sindaco transgender che ci sia mai stato in Europa.In questi giorni Gorio, con un gruppo di cittadini provenienti dalla società civile, cittadini comuni e volenterosi, con un gruppo di professionisti e imprenditori impegnati sul nostro territorio, ha costituito un movimento politico civico chiamato BARI CITTÀ LIBERA.BARI CITTA’ LIBERA, ribadisce Manila Gorio, vuole partecipare alle prossime amministrative che ci saranno l’anno prossimo a Bari nel 2024.La sua candidatura a Sindaco di Bari, secondo Manila Gorio, vuole rappresentare tutti quei cittadini scontenti della politica attuale e vuole essere la voce di tutti quei cittadini che non hanno la forza di ribellarsi, essere la voce dei più bisognosi e degli indifesi. Manila Gorio con la sua politica attiva, vuole difendere la cultura barese e le tante bellezze che ci sono. Riqualificare i tanti quartieri della periferia di Bari (quartieri dormitorio) e creare tante strutture sportive per togliere i bambini e i ragazzi dalla strada.Secondo Manila Gorio, oggi Mettere la faccia in politica significa assumersi una responsabilità personale, oggi Mettere la faccia in politica significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, rischiare il certo con l’incerto. Oggi Mettere la faccia in politica significa essere criticata e offesa per le proprie idee e per quello che oggi sono o per chi rappresento. Oggi Mettere la faccia in politica, secondo me dice la Gorio, significa rassicurare i cittadini con il proprio volto e con la propria competenza, perché i cittadini oggi hanno bisogno di fidarsi. Mettere la faccia in politica significa credere fermamente in un progetto, un ideale e in un sogno da realizzare. Io oggi davanti a tutti voi, afferma in maniera convinta Manila Gorio, ci metto la mia faccia e con tutti quei cittadini che oggi mi stimano e mi vogliono bene, con coraggio, vado fiera e orgogliosa a candidarmi come sindaco di Bari”.