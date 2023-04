- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: il Liceo "Pepe-Calamo" di Ostuni, l'Istituto Italiano Studi Filosofici e Scientifici "G. Tarantino" e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" organizzano un seminario-convegno dal titolo "Semi di Costituzione Italiana. Contributi di pensatori italiani nel primo Novecento". L'evento, ad ingresso libero, si terrà mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 17:30, presso l'Auditorium "Luigi Greco" in via Tommaso Nobile ed è in collaborazione con Forum della Società Civile, Lions Club Ostuni Host, Rotary Ostuni e Associazione Amici di Ostuni.