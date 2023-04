Arrestata donna per attentato a San Pietroburgo

- E' Darya Trepova la donna accusata di aver essere stata l'autrice dell'esplosione di un bar a San Pietroburgo che ha causato la morte del nazionalista russo Maksim Fomin. La donna, arrestata dagli Agenti del comitato investigativo in collaborazione con i servizi operativi, apparsa in un video con una camicia bianca, non ha rivelato chi si sia stato il mandante dell'attacco, che i russi sospettano possa essere di matrice dei servizi segreti ucraini.