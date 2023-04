In buona sostanza, accogliendo il ricorso di un automobilista, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Corsano (con studi professionali siti in Taviano, Via Firenze, 21 e Racale, Corso Garibaldi, SNC), il Giudice ha annullato la multa a mezzo di autovelox a seguito dell’esame del motivo di opposizione relativo la mancanza di informazione della presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.



Il conducente aveva proposto ricorso contro un verbale per eccesso di velocità sulla SS 101, in direzione Lecce, il quale prevedeva anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida. E invece, per il magistrato della città jonica, la rilevazione dell'infrazione è avvenuta in maniera illegittima, ledendo il diritto degli automobilisti a essere preavvisati della presenza di dispositivi atti a rilevare la velocità.



Nel caso di specie, l’ente convenuto in giudizio non ha fornito elementi probatori idonei utili a riscontrare in negativo il motivo di opposizione presentato dall’Avv. Corsano.



Ne deriva, conclude il Giudice, che non può essere considerato legittimo il verbale elevato nei confronti del ricorrente e, accogliendo l’opposizione avverso lo stesso, lo annulla definitivamente. Comprensibile la soddisfazione sia dell’automobilista che della brava professionista salentina, molto conosciuta e apprezzata per la sua bravura in tutta Italia (spesso i suoi assisiti provengono extra moenia).



In considerazione anche del fatto che il cittadino, oltre a non dover sborsare un solo euro, non subirà alcuna decurtazione dei punti patente.

Anche perché gli automobilisti lo leggono come un uso vessatorio e la relativa multa la vivono come un balzello occulto, l’ennesimo. Quanto stabilito con sentenza depositata lo scorso 30 marzo dal Giudice di Pace di Gallipoli crea così un precedente che in futuro potrà essere citato in altre aule di tribunale del Belpaese.