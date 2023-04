Dalle ore 8:00 di domani, lunedì 3 aprile, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a caratteri di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori meridionali della regione.



Dalle ore 00:00 di domani, 03 aprile 2023, e per le successive 24-36 ore e’ prevista allerta gialla per vento localizzato su tutta la Puglia. Dalle ore 08:00 di domani, 03 aprile 2023, e per le successive 12 ore e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sulla Puglia c –d - e.

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 00:00 di domani, lunedì 3 aprile, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali della Puglia. Lo rende noto la Protezione civile.