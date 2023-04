Stefano Mosetti

TRANI (BT) - PM-International Italia continua a correre. La filiale italiana della multinazionale PM- International AG, specializzata in prodotti di alta qualità per la salute, il fitness e la bellezza con il marchio FitLine, inaugurerà domani, 22 aprile, un nuovo store in Puglia, a Trani. Situato in via Benedetto Croce 20 si aggiunge agli altri 4 store presenti sul territorio italiano: a Pistoia, Roma, Brescia e Desio, dove ha sede la filiale di PM-International Italia. «Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura, che significa per noi presenza sul territorio, crescita e riconoscimento dell’alta qualità dei nostri prodotti distribuiti attraverso la vendita diretta», spiega Stefano Mosetti, direttore vendite di PM-International Italia. «Lo spazio di Trani è un centro servizi che permette ai nostri clienti e distributori di ritirare gli ordini effettuati online, di incontrarsi dal vivo, provare i prodotti e approfondire l’opportunità di business».La conferma della crescita esponenziale arriva anche dai numeri di PM-International Italia che ha chiuso il 2022 con un giro d’affari record che supera i 50 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto 2019, pre-pandemia. Numeri che hanno portato PM-International ha ricevuto, proprio in questi giorni, il Bravo International Growth Award come azienda di vendita diretta internazionale in più rapida crescita, uno dei premi più importanti del settore. Il premio viene assegnato in concomitanza con la classifica "DSN Global 100" che presenta le migliori società di vendita diretta al mondo in termini di fatturato: PM- International è riuscita a migliorare la sua posizione tra le maggiori aziende di vendita diretta a livello mondiale nell’attuale classifica, raggiungendo l'8° posto dal 9° posto dello scorso anno. Il CEO e fondatore Rolf Sorg è stato premiato con il Bravo Leadership Award.«I prodotti FitLine piacciono molto agli italiani. L’alta qualità e la loro efficacia spingono gli ordini e, di conseguenza, l’adesione di nuova forza vendita», aggiunge Mosetti. «Strategico in questo senso è il sistema di distribuzione che si affida al contatto diretto con il cliente e che consente una comunicazione diretta sui vantaggi e i risultati del prodotto. È un’ottima opportunità di lavoro per uomini e donne, giovani e persone mature, che attivano le vendite attraverso il proprio network e canali social. Può rappresentare un secondo lavoro da svolgere nei momenti liberi, oppure una vera e propria attività principale. In entrambi, in base al tempo investito e alle proprie capacità, le persone possono ottenere soddisfazione economica anche in tempi brevi».La crescita contribuisce a sostenere il business della casa madre, PM-International AG, tra le top 10 a livello mondiale delle aziende di vendita diretta e che conta più di 45 filiali in tutto il mondo per un giro d’affari di 2,55 miliardi di dollari nel 2022.In una fase dell’economia complicata, con un mercato degli integratori che in Italia, lo scorso anno, è cresciuto del 6% nel segmento vendite dirette (dati AVEDISCO), a premiare PM-International Italia - tra l’altro partner consolidato della Umana Reyer Venezia Mestre, la principale società di pallacanestro di Venezia che milita in Serie A, e della Pallacanestro Cantù - è stata la qualità dei prodotti e la forza vendita.PM-International è impegnata anche in progetti benefici da quasi 20 anni. Con 1.512.000€ nell’ultimo anno è il più grande sponsor corporate di World Vision. L’obiettivo da raggiungere entro il 2023 è sponsorizzare 5 mila bambini e migliorare l’esistenza a 700 mila persone, sostenendo le loro famiglie e le comunità a lungo termine.