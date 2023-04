BARI - Dramma ieri pomeriggio in via Piccinni dove è morto un 73enne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrerlo dopo la richiesta di intervento della Centrale Operativa. Arrivati sul posto, i sanitari lo hanno trovato disteso all'interno del negozio della figlia. Il 73enne lamentava mal di schiena dopo essersi sentito male sullo scooter.Mentre gli operatori del 118 cercavano di prestare i primi soccorsi e di caricarlo sull'ambulanza, l'uomo è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. Secondo le testimonianze dei parenti l'uomo poco prima avrebbe avuto un incidente sul motorino e avrebbe rifiutato i soccorsi.La salma si trova ora nella medicina legale del Policlinico di Bari e resta a disposizione del magistrato.