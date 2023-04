BARI - L’evento di Alta Moda si svolgerà nel Salone delle Muse del Circolo Unione di Bari, Presidente Giacomo Tomasicchio.I riflettori saranno puntati domenica 30 Aprile 2023 sulle creazioni sartoriali, dall’aplomb assolutamente internazionale, degli stilisti protagonisti del defilé più famoso della Puglia, in uno dei Circoli più prestigiosi della città di Bari. La conduzione della serata è affidata alla grande professionalità della giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.La raffinata platea rimarrà incantata da “ICONIC MUSE”, le nuove artistiche creazioni di alta moda dello stilista Roberto Guarducci noto per aver lavorato nell’Ufficio Stile della famosa casa di moda Fendi, per Karl Largefeld e per aver vestito le top model più famose del mondo.Il defilè vedrà poi in passerella le splendide opere orafe di alta gioielleria di Mimmo Burdi che presenterà pezzi unici, raffinati, originali e versatili.A seguire lo stilista Pietro Paradiso, ideatore dell’evento di successo “Divinatione”, porterà una collezione moda che si ispira all’Arte Orientale e al fascino della cultura del Sol Levante.La sfilata proseguirà con la poetessa della moda Annalisa Di Lazzaro che porterà in passerella la nuova e raffinata collezione “SOPHIA” THE NEW ALCHEMIST, ispirata al famoso poema letterario “Les fleurs du mal” del poeta francese Charles Baudelaire.Il fine dell’Evento “La Magia delle Muse” è quello di mettere in evidenza le varie espressioni dell’Arte dalla Moda al Canto, dalla Musica alla Danza, dalla Pittura alla Poesia, verranno rappresentante da eccellenti protagonisti.Il pianista, compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Bini accompagnerà al pianoforte la splendida voce della soprano Natalizia Carone.La serata sarà allietata poi, dalle brillanti performance di danza del talentuoso ballerino Mattia Ignomiriello, diplomato al Teatro dell’Opera di Roma, che ha lavorato con la famosa ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato. A seguire le emozionanti note suonate dal violinista Michele Bracco. L’espressione pittorica sarà rappresentata dall’artista delle icone sacre Mimmo Camassa.Alla VII Edizione de "La Magia delle Muse" verrà assegnato il PREMIO "LA MUSA D'ORO" 2023 ad un'Eccellenza che si particolarmente distinta nell'ambito professionale, artistico e culturale.La bellezza delle modelle sarà valorizzata dalla professionalità delle make up artist Elisabetta Tansella e Patrizia Amatulli.Le acconciature saranno curate dagli artisti dell’hair style Michele Palmisano di “Beautè Parrucchieri” e Fabio Sblendorio di “Art Decò Parrucchieri”.L’organizzazione è affidata a Salvatore Leone, che ne cura anche l’ufficio stampa e le pubbliche relazioni, mentre la regia è di Patrizia Ventura dell’agenzia Eventarget.Le immagini fotografiche e video saranno realizzate dai professionisti della fotografia di moda Luigi D'Arcangelo, Cataldo Tavano e Paolo Lopiano.La foto della locandina è del fotografo Francesco Ottomaniello.