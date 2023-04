BARI - Prosegue l’attività di prevenzione della Polizia di Stato in città ed in provincia. Complessivamente negli ultimi 7 giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 2445 persone e sottoposti a controllo 1059 veicoli. Rilevate 30 infrazioni al codice della strada. Sette persone arrestate e 47 denunciate.In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1125 persone, fermato e controllato 546 veicoli, contestando 20 violazioni al codice della strada, 1 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 11 persone, 2 gli arresti.Gli agenti della squadra Volante hanno arrestato un uomo in forza di un provvedimento di carcerazione della Procura della Repubblica di Marsala, rintracciato grazie all’Allert Alloggiati; il secondo arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 73enne, che dovrà espiare la pena residua di anni 11, mesi 8 e giorni 29 con la reclusione, e pagare una multa di 15.000,00 euro.