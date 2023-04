BARI - Una volta depositata in Procura è stata subito secretata l'autopsia di Michelle Baldassare, l'igienista dentale di 55 anni trovata carbonizzata nelle campagne di Santeramo in Colle. La Procura indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Secondo quanto rilevato dall'autopsia, la 55enne aveva una lama conficcata nel petto, sul lato destro, oltre alle ustioni presenti su tutto il corpo.Per la famiglia di Michelle non ci sono dubbi che si tratti di suicidio, ma puntano il dito contro Vito Passalacqua, il marito della 55enne accusato da lei di maltrattamenti in famiglia e che sta scontando i domiciliari. Per le figlie e i fratelli di Michelle il suicidio è stato causato proprio dai maltrattamenti subiti dal marito. Al momento le due inchieste sono slegate tra loro.