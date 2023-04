MILANO – Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, promuove l’incontro tra la grande cultura culinaria mediterranea e la migliore tecnologia al Villaggio Coldiretti di Bari. Da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio, in occasione della manifestazione itinerante dedicata al patrimonio agroalimentare italiano, il retailer farà scoprire come le eccellenze della campagna pugliese e l’innovazione possano allearsi al servizio di una buona e sana alimentazione contribuendo a migliorare le nostre vite e a sostenere “Un mondo più avanti”, come nel brand purpose dell’insegna.La partecipazione al Villaggio Coldiretti è l’ulteriore conferma della vicinanza al territorio che il Gruppo esprime da sempre, sostenendo azioni concrete a beneficio delle comunità presenti. Molteplici quindi gli obiettivi, racchiusi nel claim dell’iniziativa “Coltiviamo insieme un mondo più avanti” realizzata in collaborazione con il socio Siem spa.Nello stand Euronics i numerosi visitatori potranno apprendere il corretto utilizzo degli elettrodomestici per la food preparation, utili per realizzare in modo semplice e veloce le ricette tipiche pugliesi e i piatti più famosi della cucina mediterranea. Un’occasione unica per toccare con mano come la cucina possa essere alla portata di tutti – anche di chi è alle prime armi o ha sempre i minuti contati – e insieme portatrice di gusto e di benessere. I migliori prodotti regionali, con la loro ricchezza di sapori e di preziosi valori nutrizionali, saranno in mostra e in degustazione presso il Villaggio Coldiretti allestito sul lungomare Imperatore Augusto. Ma la varietà e la qualità delle materie prime saranno anche protagoniste dello spazio Euronics. Nello stand, infatti, gli chef di Coldiretti prepareranno i più celebri piatti tipici grazie a innovativi elettrodomestici, dimostrando quanto la tecnologia sia oggi una delle migliori alleate anche in cucina. Sono perfetti esempi di questa evoluzione il multicooker connesso e interattivo Cookeo e il robot multifunzione Companion di Moulinex, il frullatore compatto Nutribullet di De’Longhi, l’impastatrice Kenwood, la friggitrice ad aria e la pasta maker di Philips, l’estrattore a freddo e i microonde di Panasonic, ma anche i forni e i piani a induzione di Whirlpool.Previsto inoltre un ricco calendario di cooking session in cui gli chef utilizzeranno i prodotti a KM 0 degli agricoltori di Campagna Amica per tanti appetitosi piatti che cattureranno l’attenzione delle migliaia di persone che parteciperanno a questo evento eno-gastronomico. Imperdibile l’appuntamento di sabato pomeriggio nello stand Euronics con lo chef Federico Fusca, volto fra i più noti del piccolo schermo e dei social. Con la sua forte spontaneità Fusca mostrerà come l’innovazione che ha rivoluzionato i grandi e piccoli elettrodomestici per la food preparation sia oggi il ‘miglior’ aiuto per la cucina, da sempre una delle passioni degli italiani.“Con la presenza al Villaggio Coldiretti, Euronics si conferma interprete di una nuova e più ricca visione della tecnologia in grado di contribuire al progresso della nostra quotidianità e quindi del mondo che ci circonda”, commenta Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia: “L’obiettivo di queste tre giornate è di trasferire tutti i vantaggi che l’innovazione abilita in cucina sostenendo un evento che, attraverso la promozione di qualità, biodiversità e sostenibilità, è perfettamente in sintonia con il ‘mondo più avanti’ che Euronics vuole contribuire a costruire”.“Siamo orgogliosi di partecipare a questa manifestazione capace di catalizzare il fortissimo interesse del pubblico e di esaltare l’eccellenza dei prodotti agroalimentari della Puglia. La nostra società vuole consolidare il sentimento di vicinanza che da sempre ci lega a queste terre, al loro ricchissimo patrimonio e alle migliaia di persone che hanno contribuito alla forte crescita negli anni della nostra realtà” aggiunge Raffaele La Torre, amministratore delegato di Siem spa.