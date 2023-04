BARI - Ha denunciato lo smarrimento del pass auto per disabili intestato alla madre, quindi ne ha chiesto il duplicato al Comune di Bari, pur continuando ad usarlo regolarmente esibendolo in auto.L'uomo, figlio e tutore legale della donna, è stato a sua volta denunciato dalla Polizia Locale di Bari. L'accusa è di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.A seguito di alcuni appostamenti degli agenti si è scoperto che il pass originario era regolarmente esposto sull'auto parcheggiata nei pressi dell'abitazione e a lui riconducibile. La Polizia locale ha così provveduto a ritirare il pass e lo ha posto sotto sequestro. L'uomo ha cercato di giustificarsi dichiarando di averlo trovato il giorno prima, ma la verifica delle banche dati ha dato esito negativo.