NARDO' (LE) - Momenti di paura nel parco naturale regionale di Porto Selvaggio, sul litorale di Nardò, dove un 49enne di Cupertino che stava facendo trekking è caduto giù per quasi 10 metri da un costone roccioso in una zona impervia, finendo in un dirupo a circa 30 metri dal mare.L'uomo è stato recuperato con un elicottero dei Vigili del fuoco ed è stato trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce. Il 49enne ha riportato diverse fratture.A lanciare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano in compagnia dell'uomo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, insieme al reparto volo dei vigili del fuoco di Bari e al personale di soccorso Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno raggiunto la zona impervia.La Capitaneria di porto è intervenuta anche via mare.