Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertarne la morte. La notizia ha lasciato sgomenta l'intera comunità scolastica. La maestra sarebbe andata in pensione il prossimo agosto. Ad intervenire sul posto i carabinieri.

BARI - Dramma questa mattina a Bari dove è morta a seguito di un malore un'insegnante di scienze di 66 anni presso il Liceo Artistico 'Pino Pascali'. La vittima è deceduta nell'aula professori. Secondo le prime informazioni, prima dell'arrivo del suo 118, un suo collega le avrebbe praticato un massaggio cardiaco visto che le sue condizioni peggioravano con il passare dei minuti.