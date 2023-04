BARI - L’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci rende noto che, in occasione delle celebrazioni di San Nicola in programma a maggio, sulla facciata di Palazzo di Città sarà installata una grande luminaria a rosone donata al Comune di Bari dalla storica azienda Paulicelli.La luminaria, realizzata dagli artigiani della Paulicelli Light Design per simboleggiare l’intreccio tra tradizione e innovazione, ridisegna uno dei simboli più noti della tradizione artistica locale.“Siamo particolarmente grati all’azienda barese per questo dono alla città - commenta Ines Pierucci -, ispirato dalla comune devozione al nostro Santo Patrono: nelle prossime ore inizieranno le attività di montaggio della grande luminaria, che quest’anno renderà ancora più suggestivo il passaggio del corteo storico su corso Vittorio Emanuele. La storia, e tradizioni, i saperi e la bellezza del nostro territorio si fondono in un’opera eccezionale, che sono certa sorprenderà non solo il consueto pubblico della festa di San Nicola, ma anche i visitatori e i turisti presenti in città”.“Questo rosone rappresenta il nostro essere artisti - dichiara il direttore dell’azienda Domenico Paulicelli -. Dietro la luce delle lampadine, se ci si sofferma ad osservare le curve delle nostre luminarie, si scopre la loro essenza iconografica che rappresenta un intreccio di arte e vissuti. Simbolo di contaminazioni bizantine e barocche, il nostro rosone a C vi sorprenderà durante il corteo storico dedicato al santo più venerato al mondo, illuminando il Palazzo di Città”.