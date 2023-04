BARI - La ripartizione Sviluppo economico rende noto che è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto e l’elenco delle domande non accoglibili in relazione all’avviso per la concessione temporanea dei posteggi nell’ambito della sagra di San Nicola 2023, in programma dal 6 al 9 maggio prossimi.Su 165 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, d’artigianato, dell’enogastronomia pugliese o per paninoteche mobili - fast food, friggitorie e street food - 157 sono state accolte e 8 tra quelle archiviate ed escluse.Gli aventi diritto, o altra persona formalmente delegata, potranno ritirare l’atto concessorio relativo al posteggio assegnato dal 2 al 5 maggio prossimi presso gli uffici della ripartizione Sviluppo economico.Nei prossimi giorni si procederà anche alla valutazione delle 31 domande pervenute in relazione alle postazioni dedicate agli operatori ambulanti del settore alimentare che negli anni scorsi hanno conseguito regolare licenza HCCP attraverso i corsi gratuiti promossi dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria.“La sagra di San Nicola è ormai un evento che va ben oltre i confini della tradizione cittadina - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Lo dimostra la grande partecipazione dei cittadini ma anche i numeri degli operatori che chiedono di parteciparvi, che di anno in anno crescono. Questo è un dato che fa molto piacere, soprattutto dopo la lunga pausa forzata dovuta al covid, e che ci restituisce i risultati di un lavoro fatto in questi anni sulla promozione del nostro territorio e, allo stesso tempo, sul rispetto delle regole. Alle attività assegnatarie dei posteggi ufficiali, infatti, si aggiungeranno presto gli operatori ambulanti che in questi anni hanno effettuato un percorso di regolarizzazione e che oggi possono contare su una licenza regolare. È importante ribadire che, anche quest’anno, il controllo e il rispetto delle regole saranno per noi un aspetto fondamentale per garantire ai visitatori e ai consumatori la sicurezza sulla qualità e agli operatori la massima trasparenza”.Si ricorda che le zone/tratti di lungomare interessati dalla manifestazione e gli stalli da assegnare sono stati così individuati:- lato mare da via Genovese a piazza IV novembre: 5 posteggi autorizzati- via Genovese lato giardino Carofiglio: 3 posteggi autorizzati- lato terra lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra via Genovese e il fortino Sant’Antonio: 28 posteggi autorizzati- lato terra lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra il fortino Sant’Antonio e l’Autorità portuale: 75 posteggi autorizzati- lato mare lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra il molo Sant’Antonio e il semaforo pedonale collocato di fronte alla scalinata del monastero di Santa Scolastica: 46 posteggi autorizzati.