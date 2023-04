SANTERAMO IN COLLE (BA) - Il commercialista di Santeramo Vito Passalacqua, accusato di maltrattamenti alla moglie Michelle Baldassarre, l'igienista dentale di 55 anni il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato nelle campagne del paese in provincia di Bari, non patteggerà la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Lo ha deciso il giudice Raffaella De Simone che ha respinto il patteggiamento chiesto dalla difesa. Ha respinto anche la richiesta di riformulazione in maltrattamenti aggravati da morte fatta dalle parti civili.

I difensori di Passalacqua hanno deciso di presentare l'istanza per il rito abbreviato. Per il giudice va riformulata l'ipotesi di reato con maltrattamenti aggravati in presenza di minori. Proseguono nel frattempo le indagini sulla morte della donna. Al momento resta l'istigazione al suicidio nei confronti di ignoti, ma la presenza della lama nel petto e il fatto che il suo corpo fosse carbonizzato ha fatto propendere gli inquirenti a non escludere alcuna pista.