L’attività di rimozione del materiale è stata immediatamente sospesa: il presumibile cemento-amianto, avrebbe dovuto essere, per norma tecnica, prima trattato e poi smaltito, utilizzando un apposito piano di lavoro.



Sul marciapiede antistante sono state poi ritrovate circa 15 “onduline” delle dimensioni di 1,40 x 1,20 metri, oltre a una tubazione della lunghezza di circa un metro e mezzo, sempre in presunto cemento amianto, avvolte all’interno di un telone in plastica. Anche queste onduline rotte e non trattate preliminarmente alla rimozione. Parte del materiale è stato prelevato e consegnato ad Arpa Puglia.

BARI - Sequestro della Polizia locale di Bari di alcuni pannelli lasciati per strada, presumibilmente in cemento amianto, nel quartiere Libertà. Il personale del settore Polizia Giudiziaria ed Ambiente, assieme al personale del settore Viabilità, è intervenuto dopo la segnalazione di un cittadino al Comando, trovando sul lastrico solare di un edificio un operaio intento a rimuovere manualmente e a sezionare onduline in presunto cemento amianto, non trattate preventivamente con fissativo, con inevitabile sbriciolamento di parti di esse.