BARI - Per l’edizione 2023 il Comitato Scientifico congiuntamente al Consiglio Direttivo dell’associazione di Categoria Welfare a Levante operante in Puglia a supporto di numerose strutture nel settore delle RSA e dei Centri Diurni ha deliberato all’unanimità di assegnare il riconoscimento per meriti scientifici al Professor Mattia Gentile, eccellenza di Puglia in campo genetico-genomico.La manifestazione si svolgerà lunedì 26 giugno con inizio alle ore 16,30 nella sala panoramica del Terminal Crociere del Porto di Bari.Questa seconda edizione nasce dal successo della precedente e dalla necessità di confermare e rafforzare i valori fondanti che sono alla base di questo progetto che intende sostenere il successo delle eccellenze pugliesi riconosciute a livello internazionale.Il Premio, consistente in una esclusiva opera pittorica dell’artista Regina Foresta e da una donazione in denaro da trasferire a opere sociali a cura del vincitore, viene assegnato annualmente ad una personalità – italiana o straniera – che abbia dato un contributo significativo in tema di competenze, filantropia, formazione, rispetto dell’ambiente, ricerca scientifica, scienza, volontariato, politico - istituzionale, culturale, artistico, etica, comunicazione, sviluppo tecnologico, imprenditoriale, accademico, al settore della Sanità o dei Servizi Sociali.In tal senso per l’edizione 2023 il Premio Nazionale “Welfare a Levante” sarà assegnato al Professor Mattia Gentile, Direttore del laboratorio di Genomica dell’Ospedale di Venere di Bari.“Dopo aver premiato lo scorso anno la Professoressa barese Luisa Torsi – commenta Antonio Perruggini presidente di “Welfare a Levante” – abbiamo voluto consolidare l’idea di farci promotori di un progetto sociale al fine di sostenere le qualità umane e scientifiche di un medico e del suo gruppo di lavoro i cui studi di ricerca sono riconosciuti dalle riviste scientifiche internazionali. Siamo sicuri che l’obiettivo del Premio verrà recepito anche quest’anno dal governo nazionale e dalle istituzioni regionali come un esercizio utile al consolidamento culturale e etico delle migliori professionalità che con il loro impegno offrono al cittadino concrete risposte ai bisogni sociali e di salute in particolare.”