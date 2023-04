BARI - Dal 21 al 23 aprile per la prima volta in Puglia, l’associazione Puglia Women Lead organizza un evento di tre giorni in cui donne di ogni età apprenderanno le basi e si cimenteranno nello sviluppo web, supportate da programmatori esperti.Durante l'evento, professioniste e professionisti, in ambito tecnologico e non, interverranno con presentazioni che possano ispirare le partecipanti nell'intraprendere una carriera professionale nel settore informatico e tecnologico, rimanendo al Sud.L’evento, che ospiterà fino a 70 donne partecipanti, si rivolge a diversi target: studentesse che vogliono avvicinarsi al mondo del digitale e dell'informatica e cercano ispirazione e orientamento; professioniste che desiderano avvicinarsi al mondo digitale, apprendere nuove competenze in ambito informatico e conoscere da vicino altri professioniste e professionisti che operano in questo ambito; aziende che sono alla ricerca di talenti al femminile da includere nel proprio organico.Gli obiettivi della tre giorni sono: imparare le basi dei linguaggi di programmazione web HTML&CSS e JavaScript, al fine di avvicinarsi al mondo del coding e trovare lavoro più facilmente, e lasciarsi ispirare dalle storie di chi lavora nella tech industry.Come?Le iscritte si concentreranno in un fine settimana di formazione intensiva divise in piccoli gruppi di 4 - 5 persone ciascuno. Ogni gruppo sarà seguito da un mentor programmatore professionista e si cimenterà in un’esperienza hands-on nello sviluppo di una semplice applicazione web durante il fine settimana, partecipando al contempo a momenti di networking e talk ispirazionali ed entrando in contatto con aziende operanti nel settore informatico.Alla fine della tre giorni, ogni gruppo presenterà il lavoro svolto e verranno premiati i tre progetti migliori. Inoltre, saranno messe in palio borse di studio per proseguire gli studi in ambito informatico. Oltre a mentor e speaker, interverranno Istituzioni e aziende partner.Info e iscrizioni disponibili alla pagina PugliaWomenCode (pugliawomenlead.com)L’iniziativa è promossa da Puglia Women Lead A.P.S., un’associazione nata poco più di un anno fa dal sogno delle sue fondatrici, con la voglia di portare un reale cambiamento nel nostro territorio. Dal giorno della sua fondazione, Puglia Women Lead si occupa di promuovere l'empowerment, l’imprenditoria femminile e lo sviluppo di competenze digitali per le donne pugliesi, con l'obiettivo di colmare il divario occupazionale di genere. La sua mission è quella di creare un luogo inclusivo, che offra pari opportunità per chiunque voglia restare in Puglia, puntando sullo sviluppo e sulla condivisione di competenze digitali.“Per noi di Puglia Women Lead, le competenze digitali e la cultura della diversità, sono gli strumenti necessari a colmare il divario di genere nel mondo del lavoro più velocemente. In un momento come quello che sta vivendo oggi la Puglia, con aziende multinazionali operanti in ambito tecnologico e digitale che stanno aprendo le porte ai nostri talenti locali, è fondamentale accelerare il processo di consapevolezza e di formazione delle donne pugliesi” spiega Gaia Costantino, presidentessa di Puglia Women LeadL’evento Puglia Women Code è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari in partnership con Impact hub, Apuliasoft e Aulab, patrocinato da Confindustria e Innovup, l’associazione che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana. Il main sponsor dell’evento è NTT Data, azienda multinazionale che offre servizi e consulenza in ambito Information Technology, che nel 2022 ha aperto a Bari la sua sede pugliese.Hanno scelto di finanziare l’iniziativa anche Atos Italia, azienda operante nel settore della trasformazione tecnologica e digitale, e Fincons Group, società di IT business consulting e system integration che da 40 anni accompagna le aziende nel cogliere le opportunità del cambiamento digitale, e Its Academy Apulia Digital Maker che propone corsi professionalizzanti post diploma nell’Area ICT (Information and Communications Technology).PugliaWomenCode (pugliawomenlead.com) bootcamp@pugliawomenlead.com