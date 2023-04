È il caso della emofilia B presente nella famiglia della Regina Vittoria d’Inghilterra. Grazie all’osservazione prima, allo sviluppo di tecnologie sempre più innovative poi, oggi per molte malattie si è compresa la base genetica. Il futuro ci consentirà di comprendere molte cause che sono alla base delle variazioni genetiche interspecie ed fra specie diverse. La genetica e l’embriologia ci consentirà di entrare nel sancta sanctorum. Il congresso si propone di rappresentare lo stato dell’arte, nel campo della Genetica Medica, presente in Basilicata e Puglia confrontando le esperienze in atto fra i vari professionisti.



Prof. Giuseppe Novelli – Dott. Domenico Dell’Edera – Dott. Gennaro Mariano Lenato



Vincenzo Pallotta – Massenzio Terranova

Rocco Postiglione – Antonella Falcone



L’evento è rivolto a n.100 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Medici di Medicina di Presidio, Odontoiatra, Biologo, Farmacista, Infermiere, Ostetrica, Fisioterapista, Dietista, Psicologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica



Accreditato per 5 crediti ECM Evento n.861-379888

BARLETTA (BT) - L’associazione A.Ma.R.A.M. Aps/Ets comunica che Sabato i22 Aprile 2023 dalle ore 08.30 alle ore 16.00 presso il Castello Svevo di Barletta, si terrà IX Congresso dal titolo “Genetica medica: nuovi scenari dalla ricerca alla diagnosi “Nel corso dei secoli i caratteri ereditari sono stati sempre un qualcosa insito in ogni specie e che inconsciamente ciascun individuo comprendeva. I primi caratteri erano rappresentati dalla somiglianza fisica tra genitori e figli. Con il passare del tempo, oltre alle caratteristiche fisiche si comprese che vi sono patologie che possono essere trasmesse nelle discendenze e queste erano in grado di connotare alcune linee familiari.