TARANTO - Attimi di paura stamani a Taranto dove un autobus urbano ha preso fuoco dopo la fermata all'ex acciaieria Ilva.Dopo aver scaricato gli operai che si accingevano ad entrare in servizio, l'autobus aveva ripreso la marcia quando, durante il rientro in città, l'autista ha notato del fumo nero uscire dal vano motore.A quel punto il conducente ha fermato il mezzo in una zona isolata e ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore. Poco dopo, secondo quanto si è appreso, sono intervenuti i Vigili del fuoco in servizio presso lo stabilimento siderurgico che hanno spento le fiamme, ma il mezzo è andato completamente distrutto.