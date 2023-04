BARLETTA - Attimi di paura a Barletta. Protagonisti un ragazzo e una ragazza 20enne che stavano passeggiando in corso Garibaldi quando improvvisamente una donna li ha aggrediti alle spalle. L'aggressione è avvenuta tra il 7 e l'8 aprile e i due si stavano dirigendo verso l'auto per tornare a casa quando una donna, per ragioni al momento ignote, li ha aggrediti alle spalle.Secondo la testimonianza dei presenti, la donna si è prima scagliata contro di loro per poi passare alle mani, tentando di colpirli con calci e pugni. Alla fine ha dato loro una testata in faccia, provocando la frattura del naso per entrambi. I due si sono diretti all'ospedale Bonomo di Andria. Al via le indagini dei carabinieri di Barletta.