BARLETTA (BT) - Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella scorsa serata i Carabinieri della Stazione di Barletta hanno tratto in arresto un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I militati dell’Arma, nell’ambito dei controlli svolti nella zona 167, area in cui l’attenzione dell’Arma continua a rimanere alta, hanno dapprima posto in essere un’attività di osservazione, pedinamento e controllo, per verificare concretamente i movimenti e le attività del giovane. Successivamente, una volta concretizzatasi la cessione di sostanza stupefacente ad un coetaneo, i Carabinieri sono intervenuti bloccando sia il presunto spacciatore che l’acquirente.All’esito della perquisizione personale e domiciliare il giovane veniva trovato in possesso di in una pochette con all’interno 24 bustine in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente e in particolare 20 bustine di marijuana e 4 di hashish per un totale di 37 grammi, nonché la somma contante di euro 50.00. La perquisizione domiciliare consentiva poi di rinvenire due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e la somma contante di 2060.00 euro, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.Il giovane veniva quindi portato in caserma e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.