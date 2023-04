via Happy Casa Brindisi fb





Inoltre prima di entrare negli spogliatoi avrebbe avuto uno scontro verbale contro altri giocatori del Trento che in quel momento erano in panchina. La società pugliese potrebbe presentare ricorso. Se non fosse accolto l’assenza di Perkins potrebbe essere molto grave per l’ Happy Casa che sta cercando di qualificarsi per i play off scudetto.

In A/1 di basket maschile Nick Perkins 26 anni dell’ Happy Casa Brindisi è stato squalificato per due giornate. Il cestista americano durante la partita persa 73-86 con il Trento al “Pala Pentassuglia” nella ventottesima giornata ha colpito con una manata sul volto l’americano Trent Lockett dei trentini ed è stato espulso.