La gara che gli umbri giocheranno Domenica 30 Aprile alle 16,15 col Cagliari alla “Domus Unipol Arena” nella trentacinquesima giornata e la partita che la Ternana disputerà Sabato 7 Maggio alle 14 col Sud Tirol al “Liberati” nella trentaseiesima giornata.





Per il momento non si fanno nomi per l’eventuale sostituto nel caso in cui il presidente Stefano Bandecchi decidesse di esonerare Lucarelli. La Ternana è undicesima con 43 punti insieme all’ Ascoli.

In Serie B il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli potrebbe rischiare l’esonero dopo la sconfitta 1-4 con il Venezia al “Liberati” nella trentaquattresima giornata. Per Lucarelli potrebbero essere decisive le prossime due partite.