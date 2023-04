Nell’azienda il director manager Elvezio Solazio ha a disposizione quattro agenti commerciali un ufficio tecnico e numerosi collaboratori. L’azienda fornisce le province di Lecce e Brindisi ma presto potrebbe aprire nuovi punti vendita in altre zone della Puglia. QFORT garantirà un sostegno economico importante in questa stagione di basket alla squadra brindisina.

- In A/1 di basket maschile QFORT è il nuovo Gold Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. QFORT è l’azienda che si occupa del settore delle finestre e delle porte termoisolanti. Ha sede a Torchiarolo in provincia di Brindisi in via Brindisi 141. Ha un nuovo showroom di 5000 metri quadrati e un magazzino di 1000 metri quadrati.