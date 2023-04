Pasquetta all'insegna del maltempo. Le previsioni non sono incoraggianti e i piani di molti pugliesi potrebbero andare in frantumi. Sta arrivando infatti in Puglia, come per il resto d'Italia, area polare dalla Norvegia e nei prossimi giorni le temperature massime scenderanno anche di 5-10 gradi. Nella giornata di Pasqua, ma anche lunedì 10 aprile, sono attese piogge abbondanti.