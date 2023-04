L’accordo è stato raggiunto tra Gianni Brigida e il direttore commerciale della società pugliese Andrea Fanigliulo. Il supermercato è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 7,30 alle 20,30 e la Domenica dalle 9 alle 13. Dok Casale garantirà un sostegno economico importante per questa stagione di basket alla squadra brindisina.

- In A/1 di basket maschile il Supermercato Dok Casale è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi.Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Il supermercato è nel quartiere Casale in Via Umberto Maddalena 20 a Brindisi. Il titolare è Gianni Brigida. Al Dok si possono trovare numerose e convenienti offerte che riguardano prodotti tipici enogastronomici. Il supermercato ha dei banchi con frutta salumeria pescheria e macelleria.