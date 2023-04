via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Perkins 53-45 per i pugliesi. Reed, 57-48. Woldentesae impatta per i lombardi, 57-57. Di nuovo Woldentesae, 60-57 per il Varese. Brown, 67-57. Woldentesae, il Varese trionfa 75-63. Quarto quarto, Caruso 76-65 per i lombardi. Ross, 79-65. Harrison D’Angelo tiene in gara i pugliesi, però 81-73 per il Varese. Johnson, 85-78. Tripla di Brown, 88-80. Di nuovo Brown, il Varese vince questo quarto e 93-86 tutta la partita.





Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’ Angelo 21 punti e Reed 16. Nei lombardi Johnson 28 punti e Brown 24. Nella ventottesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 23 Aprile alle 19,30 col Trento al “Pala Pentassuglia”.

- Nella ventisettesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 93-86 col Varese fuori casa. Primo quarto, Bowman 7-4 per i pugliesi. Reed, 13-6. Perkins, 17-9. Burnell, 25-16. Mascolo, il Brindisi prevale 27-20. Secondo quarto, Burnell 29-22 per i pugliesi. Harrison D’Angelo tripla, 32-22. Di nuovo Harrison D’ Angelo, 41-29. Reed, 43-34. Mascolo, 47-36. Ancora Mascolo, il Brindisi si impone di nuovo 51- 45.