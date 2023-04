ROMA - Anche nel giorno di Pasqua, il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane in attesa davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì scorso.Arrivato venerdì mattina direttamente dalla provincia di Lecce, il fan del leader di Fi dice che "per Silvio ne vale la pena" perché "gli amici non si lasciano mai, soprattutto nel momento del bisogno".L'intenzione è quella di rimanere davanti agli edifici dell'ospedale "fino al ritorno di Silvio ad Arcore".Sarebbero 35 le lettere finora raccolte da sostenitori e militanti.Al quinto giorno di ricovero, la mattina di Pasqua, il numero dei giornalisti presenti al San Raffaele in attesa di ricevere informazioni si è notevolmente ridotto.