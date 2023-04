BARI - Della biscegliese Rebecca Di Molfetta, 16enne, non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 12 aprile. La ragazza è uscita di casa per andare a scuola, al Liceo Classico Da Vinci di Molfetta, ma nessuna l'ha vista arrivare. Il padre Sergio ieri sera ha pubblicato un appello sui social diventato in poco tempo viraleLa ragazza indossava Nike bianche, jeans chiari, peluche grigio e aveva con se uno zaino nero.