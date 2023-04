BITONTO (BA) - Dopo il successo del 2022, con Fabrizio Bosso e Ciro Manna, la John Cage Music Academy apre la seconda edizione del John Cage MasterFest con un altro ospite di eccezione. La sala polifunzionale della Fondazione S.S. Medici il 7 Maggio 2023 a Bitonto, difatti, ospiterà una delle più grandi personalità musicali italiane: Luca Jurman.Cantante, musicista e produttore discografico italiano, Luca Jurman è una delle figure di spicco a livello internazionale per il vocal coaching, con 35 anni di esperienza nella formazione di talenti quali Alex Baroni, suo allievo per 11 anni e a cui ha dedicato il suo libro. Ha debuttato nel mondo del Jazz come bambino prodigio del pianoforte a 13 anni. Inizia con gli studi classici approdando al conservatorio di Milano per poi cambiare rotta e laurearsi a pieni voti al Berklee College of Music di Boston, dove si specializza nel canto Jazz e nel Soul/R&B.Ha pubblicato 4 Album tra cui "Live in Bluenote" di cui è il primo Artista Italiano ad aver pubblicato un doppio live registrato al Bluenote stesso. Le sue esperienze Musicali lo portano fino ad arrivare alle Nominees dei Grammy Awards come arrangiatore dei cori e aggiudicandosene invece 4 ai Latin Grammy Awards come arrangiatore e produttore vocale di Alejandro Sanz e Laura Pausini. Ha al suo attivo esperienze di Tour Mondiali con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, oltre ai vari tour effettuati nella sua carriera.Ha collaborato alla realizzazione di Oltre 420 album e composto e interpretato oltre 400 Jingle, tra cui Cocacola, Ringo, Sorrisi e canzoni, Algida, Bmw, Levi's, Wrangler, Brooklin, e tanti altri.Luca Jurman è l’ideatore di un innovativo metodo di insegnamento del canto che include otto fattori fondamentali, chiamato “l’ottagono del canto”. Un percorso di studi fondato su solide basi teorico/scientifiche, diviso in livelli di difficoltà crescente, articolati in esercizi tecnici e interpretativi basati su parametri indispensabili per definirsi cantanti, un sistema didattico all’avanguardia volto alla professione del canto e al completamento della crescita individuale ed artistica. Ed è proprio sul suo metodo che il M° Jurman verterà la sua masterclass. Un’imperdibile occasione per gli artisti locali e non per perfezionare la propria tecnica vocale con i consigli di un grande didatta e musicista, conoscere ed imparare come arrivare oggi al vero successo artistico. Un ringraziamento alle aziende partner dell’evento: ViaVai Center, O.S.B. Officine Sud Bitonto e Agridè.Per info e prenotazioni: +39 327 44 80 900 – johncagecenter@gmail.com