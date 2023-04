BITONTO (BA) - Sveglia di sangue Bitonto per l'omicidio di un 50enne. Secondo quanto si è appreso, la vittima, Antonio Monopoli, è stata colpita stamani intorno alle 6 da coltellate al petto. L'omicidio è avvenuto in via Bellini, a pochi passi dal centro storico.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato che sta esaminando la posizione di una persona con la quale il 50enne avrebbe avuto una violenta discussione. Un uomo, presunto aggressore, è stato bloccato mentre cercava di fuggire. La Scientifica è sul luogo del delitto.