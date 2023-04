BARI - “La tragedia sfiorata a Giovinazzo qualche giorno fa, quando si sono staccati e caduti in strada calcinacci e massi dall’Istituto Vittorio Emanuele II che ospita la postazione del 118 e la guardia medica, pone ancora una volta la necessità e l’urgenza di intervenire da parte della Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile e che ha la competenza della manutenzione della struttura”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, che prosegue: “Fortunatamente, al momento della caduta, nessuno transitava in una strada che resta molto trafficata: oltre agli operatori sanitari, la via è percorsa anche da numerosi passanti e turisti. Le condizioni esterne e interne dello stabile sono disastrose. Parliamo di una struttura che rappresenta un punto di primo intervento, all’interno della quale ci si reca per situazioni di emergenza. Il paradosso è che la struttura è essa stessa la rappresentazione dell’emergenza al punto che sarebbe da chiudere, ristrutturare e restituire alla comunità in condizioni ben diverse da quelle di abbandono e degrado attuali che recando anche un danno di immagine alla cittadina di Giovinazzo, oltre a costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Bisogna intervenire immediatamente – conclude Picaro – e ragionare sul recupero dell’immobile e su quelle che possono anche essere le molteplici destinazioni di una struttura che sarebbe in grado di accogliere altre tipologie di servizi utili alla comunità e che potrebbe anche tornare di proprietà del Comune”.