BARI - Ripartiti a Bari, in collaborazione con la Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria, i laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus, a favore delle donne colpite da tumore.“Siamo entusiasti di poter riprendere i laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus. Parlare d’immagine, di estetica, può suonare frivolo se accostato al tema della malattia. In realtà, partiamo dalla cura dell’aspetto per arrivare al cuore delle donne, aiutandole ad affrontare i cambiamenti che la malattia e le terapie comportano - spiega la dott.ssa Antonietta Ancona, responsabile della Senologia di Ospedale Santa Maria di Bari, struttura polispecialistica accreditata con il SSN che fa parte di GVM Care & Research -. Nel percorso di Ospedale Santa Maria di Bari cooperano diverse figure specialistiche con l’obiettivo di curare la persona nella sua interezza, complessità e specificità. Il nostro impegno è quello di accogliere le pazienti affette da tumore al seno sia sul piano clinico che sul piano psicologico e relazionale”.“Mi piace pensare che ogni ente ospitante contribuisca a creare un filo d’Arianna, sempre più lungo e resistente, che scorre su tutto il territorio italiano, così da guidare le donne attraverso il tortuoso labirinto della malattia – commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus -. Sono lieta che anche in Puglia, presso l’ospedale Santa Maria di Bari con cui collaboriamo dal 2018, siano ripartiti in presenza i nostri laboratori di bellezza – aggiunge la presidente -. All’attivo, contiamo la partecipazione di più di 80 donne, con un totale di oltre 25 laboratori di bellezza svolti. Ma noi non ci fermiamo: i nostri calendari sono già aggiornati con nuovi appuntamenti dedicati a tutte le donne in trattamento oncologico, indipendentemente dalla loro struttura di cura di riferimento. Siamo determinati nel portare avanti, in Puglia come in tutte le regioni d’Italia, la mission della nostra Onlus: raggiungere un numero sempre maggiore di donne in trattamento oncologico, per donare consigli di make-up e skincare. Consigli che hanno un significato profondo, poiché coinvolgono anche lo spirito: prendersi cura di sé, infatti, è un atto che va oltre la superficie; vuol dire concedersi momenti di spensieratezza, di gioia, di benessere, di condivisione! Il mio più sincero ringraziamento va a tutti quanti voi, dal personale volontario civile a quello sanitario. Onoreremo il supporto e la fiducia che continuate a dimostrarci”.L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di estetica oncologica gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità.“Le terapie a cui le pazienti oncologiche vengono sottoposte possono avere pesanti ripercussioni anche sull’immagine - spiega la dott.ssa Chiara Maddalena, psicologa dell’Ospedale Santa Maria -. Per quanto possiamo prepararle psicologicamente ai cambiamenti, mettere loro in mano un pennello, condividere con loro qualche piccolo accorgimento sull’uso delle creme o del make up può fare la differenza in un contesto protetto e accogliente, in cui si condividono emozioni e storie di vita con altre donne nella stessa condizione. Si combattono così gli effetti collaterali dei farmaci insieme allo stigma, alla paura, all’isolamento. Prenderci cura della loro pelle porta le nostre donne durante la seduta di bellezza a cambiare espressione, e conseguentemente stato d’animo. Si aprono con noi e verso il mondo esterno con una ritrovata fiducia in loro stesse. Non è un laboratorio beauty, ma di amor proprio”.I laboratori di bellezza realizzati da La forza e il sorriso Onlus a Ospedale Santa Maria di Bari prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite il trattamento della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità.Durante il laboratorio, un kit ricco di prodotti per il make-up e la cura della pelle viene donato a ogni donna presente. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza.Per conoscere le prossime date e partecipare ai laboratori di bellezza presso l’Ospedale Santa Maria di Bari, contatta il numero 080-5040842 o compila il form https://www.gvmnet.it/contatti/cont/ospedale-santa-maria