CASSANO DELLE MURGE (BA) - Un incendio è divampato questa mattina in un bar di piazza Rossani a Cassano delle Murge, nel barese, danneggiando l'esercizio.Ferito il titolare che è stato colpito da una fiammata quando ha aperto le porte del locale, ancora chiuso al pubblico.L'uomo, soccorso dal personale del 118, ha riportato lievi ustioni: è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice giallo e le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e dei carabinieri secondo i quali le fiamme sarebbero state di natura probabilmente accidentale: non è escluso che possa averle provocate un corto circuito.