LECCE - A causa dell’allerta meteo gialla prevista nel Salento per la giornata di domani, 1° maggio, le iniziative in programma al Molo di Adriano a San Cataldo e al Parco di Belloluogo (“Into the Park”) sono rinviate rispettivamente al 28 maggio e al 2 giugno.Resta confermata la Festa dei Lavoratori al Parco urbano di Tagghiate Urban Factory, dove gli organizzatori si riservano di decidere sul rinvio dell’iniziativa solo nella mattinata di domani.