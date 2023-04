Nell'ultima fase della gara i nerazzurri si rilassano eccessivamente. Il Benfica, così, ne approfitta prima portando a segno Antonio Silva e verso il finale con Musa. In entrambi i casi la retroguardia interista è apparsa statica. Probabilmente si stava già festeggiando il traguardo della semifinale insieme ai tifosi...

Con il risultato di parità l'Inter non si disunisce, ma la partita resta sempre aperta. Se i lusitani si fanno più pungenti, i nerazzurri provano le ripartenze e dalla corsia sinistra Mkhitaryan serve Dimarco che mette al centro per Lautaro che con la zampata regala il raddoppio. Per la squadra di Inzaghi si avvicina il passaggio del turno. Entrano in campo Lukaku e Correa e quest'ultimo trova la gloria con un prezioso tris. Il tiro ad effetto dell'argentino manda in delirio San Siro.