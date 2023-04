L'Inter trionfa nel primo round dei quarti di finale di UEFA Champions League e torna da Lisbona dopo aver messo in campo una prestazione perfetta e di cuore e due gol firmati da Barella e Lukaku.

Le parole di mister Simone Inzaghi al termine della sfida vinta al Da Luz:

"I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo. Sono molto soddisfatto ma è solo il primo round contro una squadra che sa giocarsela su tutti i campi, abbiamo un vantaggio ma nulla è chiuso. Nelle ultime partite non è arrivato il risultato ma le prestazioni erano state ottime. È la quarta partita in 10 giorni, la terza trasferta, siamo in un momento di fatica ma i ragazzi sono andati oltre, ci godiamo una bella serata ma sono solo i primi 90 minuti. Ero molto speranzoso perché la squadra creava e giocava, quindi noi dobbiamo essere bravi a essere lucidi e analizzare quello che succede sul campo. Abbiamo fatto un'ottima gara, di corsa, aggressività e determinazione. Sappiamo che sono solo i primi 90 minuti ma siamo stati molto bravi in entrambe le fasi, concedendo molto poco. Stasera abbiamo lavorato di squadra, una grande prestazione ma è solo il primo passo per cercare di raggiungere un grande risultato".

Grazie a Inter.it