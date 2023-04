BARI - Domani martedì 18 aprile, e fino a venerdì 21, a Foggia, nella Multisala Laltrocinema Cicolella, si svolgeranno i laboratori nell’ambito dell’ABC School Film Festival (in corso fino a maggio), ai quali parteciperanno gli studenti dell’I.T.E. “Blaise Pascal”.Domani e il 19, dalle 9 alle 13, gli studenti incontreranno Valeria Pisani, graphic designer di 19 km, e Domemico Centrone, esperto di educazione all’immagine dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi – Get. Durante i laboratori gli studenti sceglieranno e rielaboreranno alcuni manifesti di film d’epoca, che fanno parte del patrimonio personale della Multisala Laltrocinema Cicolella, e che andranno a comporre successivamente una mostra nello stesso cinema a Foggia, e a Bari, a Santa Teresa dei Maschi, con lo scopo di valorizzare il patrimonio poco conosciuto dei manifesti cinematografici che sono stati raccolti e conservati nel corso degli anni dagli esercenti cinematografici della nostra regione.Giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, i ragazzi assisteranno alla proiezione dei film restaurati dalla Cineteca di Bologna “Lo chiamavano Trinità” e “I guerrieri della notte” (sottotitolato in lingua originale), con la guida di Domenico Centrone.Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., sostenuto dai Ministeri della Cultura e della Istruzione nell’ambito del Piano Cinema per la Scuola, da Apulia Film Commission e gode della collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia, il progetto europeo CINED e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini. Responsabile del progetto è Claudio Valente.